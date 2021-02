Business news: India, webinar sulle opportunità per le start-up tecnologiche italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 15 febbraio alle ore 10.30 sulla piattaforma Zoom si terrà un webinar organizzato dall’ufficio di Mumbai dell’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane per presentare una ricerca del Future Food Institute, l’istituto di Bologna specializzato nell’innovazione in campo alimentare. Interverranno Vincenzo De Luca, ambasciatore d’Italia in India; Fabrizio Giustarini, responsabile dell’ufficio di Mumbai dell’Ice; Sara Roversi, presidente del Future Food Institute, e Chhavi Jatwani, responsabile innovazione dello stesso istituto. Lo studio analizza le opportunità del mercato indiano per le start-up italiane dei settori agritech, foodtech e dell’industria 4.0. (Inn)