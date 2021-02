Business news: Qatar, a gennaio riserve estere in aumento del 2,7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve estere e la liquidità in valuta straniera della Banca centrale del Qatar sono aumentate a gennaio del 2,7 per cento su base annua, per il 35mo mese di fila, mentre il Paese ha registrato per il 2020 un modesto aumento del debito estero, nella misura dell’1,6 per cento su base annua. Secondo dati ufficiali della Banca centrale qatariota, lo scorso gennaio le riserve estere sono aumentate a 204,7 miliardi di rial (56,7 miliardi di dollari) su base annua, contro i 199,4 miliardi di rial (55,2 miliardi di dollari) del gennaio 2020. Le riserve sono anche aumentate di 9,7 milioni di dollari, ovvero dello 0,02 per cento, su base mensile, rispetto al dicembre 2020. (Res)