Business news: Dp World, aumento volume container del 7,6 per cento in ultimo trimestre 2020

- La compagnia Dp World, con sede a Dubai e specializzata in logistica merci e operazioni portuali, ha registrato nell’ultimo trimestre del 2020 un netto aumento del 7,6 per cento nel volume di container trattati. Lo riferisce il quotidiano "Gulf News". Su base annua, tuttavia, le operazioni della compagnia – in tutto pari a 71,2 milioni di unità equivalenti a 20 piedi (Teu) – hanno registrato un più modesto aumento dello 0,2 per cento, a causa della pandemia di Covid-19 e dell’impatto che essa ha avuto sui trasporti cargo. Gli aumenti a fine 2020 sono stati registrati grazie soprattutto alla buona performance dei porti di Mundra, in India, London Gateway (Regno Unito), Rotterdam (Paesi Bassi), Antwerp Gateway (Belgio) e Sokhna (Egitto). Nelle Americhe hanno registrato una buona crescita Dp World Santos (Brasile) e Vancouver (Canada). Il porto emiratino di Jebel Ali ha trattato nell’ultimo trimestre 3,4 milioni di Teu, in aumento dello 0,3 per cento rispetto al 2019. (Res)