Business news: Oman sigla accordo con Majan Energy per esplorazioni petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia e dei Minerali dell’Oman ha siglato un nuovo accordo nel settore petrolifero, allo scopo di svolgere studi geologici e perforare vari pozzi esplorativi e produttivi. Secondo l’agenzia di stampa omanita “Ona”, il dicastero di Mascate ha firmato un accordo con la compagnia Majan Energy per la concessione 71, con un’area di 282 chilometri quadrati. L’accordo stabilisce l’impegno della compagnia a compiere studi geologici e geofisici nell’area, e a perforare vari pozzi esplorativi. Il Sultanato sta lavorando per migliorare la propria capacità di produzione petroliera: secondo il rapporto mensile del ministero dell’Energia omanita, la produzione media giornaliera durante il mese di dicembre 2020 ha raggiunto i 722.443 barili, in aumento dello 0,23 per cento rispetto al mese precedente. Secondo dati del Centro nazionale per la statistica e l’informazione (Ncsi) la produzione di petrolio dell’Oman, inclusi i condensati, ha raggiunto a fine 2020 i 347,94 milioni di barili, in calo rispetto ai 354,39 milioni dell’anno precedente. La produzione totale ha visto un calo del 9,1 per cento nei dati relativi al greggio (278,84 milioni di barili), mentre la produzione di condensati è aumentata del 45,2 per cento (69,10 milioni di barili). La produzione media di greggio ha raggiunto i 950.700 barili a fine dicembre 2020, contro i 970.900 barili dello stesso periodo del 2019. (Res)