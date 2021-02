M5s: Giuseppe D'Ambrosio lascia il movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lascio il Movimento 5 stelle: inizia così il lungo post su Facebook del deputato pugliese del M5s Giuseppe D'Ambrosio. "E' da qualche ora che provo a scrivere questo post, cancellandolo e riscrivendolo diverse volte, perché è difficile parlare di una intensa, forte e lunga storia d'amore che si interrompe con grande sofferenza, dopo aver tentato in ogni modo di seguire quello che pensavi potesse aiutare a recuperare da un "vicolo cieco" che ormai è diventato purtroppo evidente a tutti. 15 anni della propria vita dedicati ad un'idea, ad un sogno, ad un simbolo, trascurando affetti, disintegrando il proprio lavoro e la propria prospettiva di vita, non si dimenticano con un post e per questo non smetterò mai di ringraziare Beppe, Gianroberto e tutti coloro che in questi anni hanno reso possibile che il sogno di pochi, diventasse la realtà di una intera nazione", aggiunge D'Ambrosio. "Ma non posso dimenticare chi sono. Non posso dimenticare che sono il "povero" venuto dalla strada, il "pazzo" che andava ad aprire il gazebo alla Vaccina nel 2007 e da solo non riusciva ad aprirlo... ed ogni mattina doveva aspettare che qualcuno di buon cuore si fermasse per darmi una mano. Lo "spillabirre", il cameriere, il massaggiatore (offesa per un fisioterapista). Pensavano di offendermi con questi appellativi, quando invece mi ricordavano che, come tantissime persone umili, nella mia vita ho sempre lavorato e non ho mai chiesto nulla a nessuno", continua. (Rin)