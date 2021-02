Business news: energie rinnovabili, obiettivo Kazakhstan 6 per cento entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kazakhstan punta ad aumentare al 6 per cento entro il 2025 la quota di energia prodotta a livello nazionale da fonti rinnovabili. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia Nurlan Nogayev nel corso di una sessione governativa. Secondo Nogayev, il 2020 è stato un anno cruciale per la strategia di sviluppo delle energie rinnovabili nel Paese centrasiatico, in particolare con il raggiungimento dell’obiettivo del 3 per cento sulla produzione energetica totale. Il governo mira ora a portare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili al 6 per cento entro il 2025, al 10 per cento entro il 2030 e al 50 per cento entro il 2050. Secondo il ministro, la capacità installata di produzione da fonti rinnovabili è cresciuta di dieci volte negli ultimi sei anni (da 178 megawatt nel 2014 a 1.635 megawatt nel 2020). Attualmente in Kazakhstan vi sono 116 impianti di produzione da fonti rinnovabili. Nel 2021 dovrebbero entrarne in funzione altre 23 con una capacità complessiva di 381 mw. (Res)