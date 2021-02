Iraq-Vaticano: Al Sadr condanna critiche a visita Papa, Francesco è il benvenuto nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico e religioso sciita iracheno, Muqtada al Sadr, ha rilasciato una dichiarazione che condanna le critiche emerse nei giorni scorsi in Iraq contro il viaggio di Papa Francesco. In un messaggio suo profilo Twitter Al Sadr ha dichiarato: "Ho ricevuto informazioni che alcune parti sono contrarie alla visita del Papa. Il Papa è accolto, i nostri cuori sono aperti a lui davanti alle nostre porte", ha dichiarato Al Sadr il cui movimento Al Sairoon è la principale coalizione nella Camera dei rappresentanti dell’Iraq. "Najaf al Ashraf è la capitale delle religioni, quindi lo accogliamo come amante della pace. La pace sia sui seguaci del Profeta Gesù e del Profeta Mosè, a meno che non dichiarino ostilità verso le religioni (come l'entità sionista). Tutti i seguaci del Profeta Maometto sono tuoi fratelli nella pace e nell'Islam", ha dichiarato Al Sadr rivolgendosi al Papa. (segue) (irb)