Iraq-Vaticano: Al Sadr condanna critiche a visita Papa, Francesco è il benvenuto nel Paese (2)

- Nei giorni scorsi una delegazione del Vaticano è giunta nella città di Najaf, nel sud dell’Iraq, per preparare il viaggio di papa Francesco che si terrà dal 5 all’8 marzo. La visita a Najaf rappresenta una delle tappe dello storico viaggio del Papa in Iraq che prenderà il via il prossimo 5 marzo. La città è insieme a Karbala uno dei principali luoghi santi dell’Islam sciita e in occasione della visita, il Papa avrà un incontro con l’ayatollah Ali al Sistani, principale guida religiosa sciita dell’Iraq. In base al programma diffuso nei giorni scorsi dalla Santa Sede, l’arrivo del Papa è previsto per il 5 marzo all’aeroporto di Baghdad dove sarà accolto dal primo ministro, Mustafa al Kadhimi, a cui farà seguito la cerimonia ufficiale di benvenuto presso il palazzo presidenziale. In base al programma successivamente, il pontefice avrà un colloquio con il capo dello Stato, Barham Salih, al termine della quale terrà il primo discorso ufficiale alle autorità, alla rappresentanza della società civile e al corpo diplomatico che incontrerà nel salone del Palazzo presidenziale. La prima giornata del Pontefice si concluderà con l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i seminaristi e i catechisti a cui Francesco rivolgerà un discorso nella cattedrale siro-cattolica di "Nostra Signora della Salvezza", a Baghdad. (segue) (irb)