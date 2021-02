Cina-Italia: a Draghi le congratulazioni di Li Keqiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, ha inviato oggi un messaggio di congratulazioni al presidente del Consiglio, Mario Draghi, per il suo insediamento. Lo riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”. Li ha sottolineato che l’Italia è un partner importante nell’Unione europea e che i due Pesi hanno avuto uno stretto livello di interazione nell’ultimo anno collaborando per superare le difficoltà della pandemia di coronavirus. Il premier cinese ha detto di voler collaborare con Draghi per elevare la partnership strategica bilaterale a beneficio dei rispettivi Paesi e popoli. La Cina è pronta a sostenere la presidenza italiana del G20 e a cooperare per dare un contributo all’azione internazionale contro la pandemia e per la ripresa economica globale. (Cip)