Roma: per emergenza freddo potenziati sostegno e accoglienza per persone senza dimora

- In coincidenza con il calo delle temperature, Roma Capitale "ha potenziato i servizi di sostegno e accoglienza per persone senza dimora: incrementati i posti disponibili, il supporto medico e il monitoraggio delle strade". Così una nota del Campidoglio. "Salgono così a oltre 1300 - aggiunge - i posti disponibili nelle strutture di accoglienza finanziate da Roma Capitale e il nuovo incremento predisposto dall'Amministrazione, in queste ore, grazie ad un accordo con b&b Hotel. Parallelamente, le Unità di Strada notturne e diurne collegate alla Sala Operativa Sociale di Roma Capitale hanno intensificato i monitoraggi delle piazze e delle vie della città, incrementando la consegna di coperte e di generi di prima necessità tra cui pasti caldi". (segue) (Com)