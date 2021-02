Roma: per emergenza freddo potenziati sostegno e accoglienza per persone senza dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dare ulteriore supporto alle operazioni di inserimento delle persone senza dimora che accetteranno l'accoglienza nelle strutture, Roma Capitale ha istituito un nuovo presidio medico grazie alla collaborazione con Intersos per l'effettuazione di tamponi, preventivi all'ingresso nelle strutture, presso la sede di Binario 95 del Polo sociale di Roma Termini finanziato dall'Amministrazione. In caso di esito negativo, la persona viene inserita direttamente presso le strutture di accoglienza. Nel caso, invece, di esito positivo, la persona viene accompagnata dalle Unità di Strada specializzate presso un centro dedicato dove poter effettuare il periodo di isolamento e lo screening sanitario previsto, prima di accedere alle strutture di accoglienza. In queste ore al fianco dell'Amministrazione anche Ifo San Gallicano e Istituto di Medicina solidale. La Sala operativa sociale di Roma Capitale è attiva tutto l'anno H24. Per segnalazioni è possibile contattare il Numero Verde 800440022. (Com)