Business: India, il 28 febbraio il lancio del satellite brasiliano Amazonia-1

- La prima missione dell’anno dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) sarà il lancio del satellite brasiliano Amazonia-1, in programma il 28 febbraio nel centro di Sriharikota, nell’Andhra Pradesh. Amazonia-1 è il primo satellite per l’osservazione della Terra interamente sviluppato in Brasile, dall’Istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe) che ha sede a Sao José dos Campos. Per l’operazione sarà utilizzato il veicolo di lancio Pslv-C51. Nella stessa giornata saranno lanciati anche altri 20 satelliti, per conto di istituti di ricerca e start-up indiane. Sarà la prima missione commerciale affidata alla società pubblica NewSpace India Limited (Nsil) che fa capo al Dipartimento dello spazio di Nuova Delhi. (Inn)