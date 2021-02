Business news: dal 18 al 20 febbraio l’India Tourism Mart in modalità virtuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà in modalità virtuale dal 18 al 20 febbraio il salone India Tourism Mart, organizzato dal ministero del Turismo indiano e dalla Federazione delle associazioni del turismo e dell’ospitalità indiane (Faith). La manifestazione si propone come una vetrina e una piattaforma di affari per gli operatori. È prevista la partecipazione di oltre 500 espositori e più di 400 buyer di 90 Paesi. Il programma propone una conferenza sul tema “Aatmanirbhar Bharat - Realizing India’s Tourism Potential”, dedicata alle potenzialità del turismo nell’ambito della Missione per un’India autosufficiente lanciata dal governo di Nuova Delhi per promuovere la ripresa economica dopo la pandemia di coronavirus. (Inn)