Business news: Cina, indice prezzi al consumo in calo dello 0,3 per cento annuo a gennaio

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina è diminuito dello 0,3 per cento su base annua a gennaio, dopo un aumento dello 0,2 per cento nel dicembre dello scorso anno. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) cinese. L'Ipc è cresciuto dell'uno per cento su base mensile, espandendosi di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. "I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati dell'1,6 per cento su base annua il mese scorso, di 0,4 punti percentuali rispetto a dicembre e hanno contribuito per circa 0,3 punti percentuali all'aumento dell'Ipc", ha affermato Dong Lijuan, statistico Nbs. La Cina ha registrato un aumento dell'Ipc nel gennaio 2020, principalmente dovuto all'effetto delle festività del Festival di Primavera. In termini di ripartizione, i prezzi delle verdure sono aumentati del 10,9 per cento a gennaio rispetto all'anno precedente, mentre quelli di maiale, pollo e anatra sono diminuiti rispettivamente del 3,9, 10,7 e 6,8 per cento anno su anno. (Cip)