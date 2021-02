Business news: Eneos, aumento costo energia in Giappone incide sugli utili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese del petrolio e dei metalli Eneos Holdings Inc ha comunicato oggi, 10 febbraio, che la recente impennata del prezzo dell'energia all'ingrosso in Giappone comporterà una riduzione degli utili aziendali di 20 miliardi di yen (191 milioni di dollari) per l'anno fiscale che si concluderà il prossimo 31 marzo. Alla luce dei danni causati dall'aumento record dei prezzi dell'energia, Eneos ha deciso di rafforzare la strategia di acquisizione di energia, e sta valutando l'impiego di future sull'energia per operazioni di hedging finanziario, ha spiegato il vicepresidente di Eneos, Soichiro Tanaka, nel corso di una conferenza stampa. Tanaka ha aggiunto che Eneos valuterà anche l'acquisizione di altri venditori di energia al dettaglio. (Git)