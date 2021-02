Business news: Cina, dipendente di Tencent sotto indagine per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dipendente del colosso tecnologico cinese Tencent Holdings, Zhang Feng, è indagato per corruzione ed è agli arresti in Cina. Secondo un portavoce dell'azienda, l'indagine non riguarda WeChat, il servizio di messaggistica di Tencent. Il portavoce ha anche precisato che Zhang, che era stato identificato come vicepresidente in un comunicato del novembre 2018, non ha mai ricoperto tale carica. Il "Wall Street Journal" ha riferito in precedenza che Zhang era stato arrestato per presunta condivisione dei dati personali raccolti da WeChat con Sun Lijun, un ex viceministro della Pubblica sicurezza indagato da Pechino. Secondo il quotidiano gli investigatori stanno esaminando quale tipo di dati potrebbero essere stati condivisi e quale uso potrebbe averne fatto il funzionario governativo. (Cip)