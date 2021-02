Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, alle elezioni di domenica ogni voto è decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadini kosovari devono recarsi alle urne domenica per eleggere il nuovo Parlamento: è l'appello lanciato dal leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, il quale ha sottolineato che il voto del 14 febbraio è cruciale per il Paese. "E' un referendum in cui conta ogni singolo voto", ha affermato osservando che anche la comunità all'estero deve votare in maniera massica alle prossime elezioni. "Dobbiamo unirci tutti ed essere parte della storia il 14 febbraio", ha dichiarato in un video messaggio prima della fine della campagna elettorale. La presidente ad interim, Vjosa Osmani, che corre insieme al Vetevendosje nelle elezioni di domenica ha incoraggiato in particolare i giovani kosovari a recarsi alle urne. "Queste elezioni, prima e prima di tutto, riguardano voi ed il vostro futuro", ha dichiarato Osamni parlando del voto come di "occasione unica per fare un futuro al nostro Paese". (segue) (Alt)