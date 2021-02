Kosovo: domani le elezioni parlamentari, “doppia partita” per governo e presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di Kurti corre a queste elezioni insieme alla presidente ad interim Vjosa Osmani nell’ambito di un’alleanza che propone il primo alla guida del futuro governo e la seconda alla presidenza del Parlamento. Il Vetevendosje punta molto su un messaggio di rinnovamento del Paese in un’ottica anti-corruzione e per questo cerca di fare leva sul voto dei giovani, che sono una fetta importante della popolazione kosovara visto che 25mila diciottenni potranno esprimere per la prima volta il loro diritto alle urne su una popolazione di 1,8 milioni di persone. “I sondaggi dimostrano che le giovani generazioni, tra i 18 ed i 35 anni, votano in maniera massiccia per il movimento di Kurti”, evidenzia l’analista Naim Rashiti del Gruppo per le ricerche politiche nei Balcani. "E' un referendum in cui conta ogni singolo voto", ha affermato il leader del Vetevendosje invitando la popolazione a recarsi alle urne per consentire quella “vittoria schiacciante” in grado di far concretizzare i piani di Kurti e Osmani grazie alla maggioranza assoluta dei 61 seggi (sui 120 del Parlamento di Pristina). "Dobbiamo unirci tutti ed essere parte della storia il 14 febbraio", ha dichiarato in un video messaggio prima della fine della campagna elettorale. Anche la 38enne Osmani ha incoraggiato i giovani kosovari a recarsi alle urne. "Queste elezioni, prima e prima di tutto, riguardano voi ed il vostro futuro", ha dichiarato Osamni parlando del voto come di "occasione unica per fare un futuro al nostro Paese". (segue) (Seb)