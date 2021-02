Kosovo: domani le elezioni parlamentari, “doppia partita” per governo e presidenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Pipos per l'emittente "Klan Kosova", il Movimento Vetevendosje si profila come la prima forza politica in vista del voto di domenica: il partito di Kurti sarebbe primo con il 40,95 per cento dei consensi. Seconda forza politica, secondo il sondaggio, è invece il Pdk con il 22,03 per cento; seguito a stretto giro dall’Ldk partito di governo uscente, al 19,35 per cento. Quarta forza politica sarebbe l’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), al 7,8 per cento; mentre tutti gli altri, inclusa 'Iniziativa socialdemocratica (Nisma) con il 3,15 per cento, rimarrebbero fuori dal nuovo Parlamento di Pristina. Secondo i dati del sondaggio, il Vetevendosje otterrebbe quindi 45 deputati, il Pdk 25, l'Ldk 21 e l'Aak 9 mentre 20 seggi andrebbero ai partiti rappresentanti delle minoranze etniche del Kosovo (10 spettano a quella serba e 10 alle altre minoranze). Durante la campagna elettorale il leader del movimento Vetevendosje Kurti e Osmani hanno detto di aver bisogno di una vittoria che consenta al partito di avere oltre 61 parlamentari nella nuova legislatura. (segue) (Seb)