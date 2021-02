Roma: controlli anti assembramento nel centro storico, deflusso regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in atto le misure predisposte dal Questore di Roma finalizzate alla verifica del corretto utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nonché del distanziamento interpersonale per prevenire il rischio di assembramenti e affollamenti che potrebbero verificarsi nelle località di interesse commerciale e/o storico artistico. Vigilate anche le aree verdi o sulle piste ciclabili e pedonali in cui si potrebbero registrare elevate presenze di persone dedite ad attività ricreative. Nelle vie e nelle piazze con maggior afflusso di pedoni, sono stati predisposti idonei transennamenti al fine di garantire un ordinato passaggio degli stessi evitando così pericolosi assembramenti. In particolare, nell'area di piazza del Popolo e nell'area del Pincio e per un eventuale contingentamento dell'afflusso pedonale nell'area del Tridente. Al momento non si registrano assembramenti degni di nota e il deflusso è regolare. (Rer)