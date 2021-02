Usa: impeachment, accordo per evitare testimonianze, agli atti dichiarazione deputata Herrera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Herrera, in realtà, aveva già parlato di quella conversazione il 12 gennaio, ma ieri ha confermato sul suo sito quanto già detto in precedenza. Jamie Raskin, legislatore democratico del Maryland alla Camera dei rappresentanti che guida il procedimento di impeachment, ha chiesto che fosse chiamata a testimoniare. Oggi il Senato con 55 voti favorevoli, cinque dei quali repubblicani, ha approvato una mozione per la citazione di altri testimoni. La seduta è stata poi sospesa e, secondo l’emittente televisiva “Cnn”, le parti coinvolte – il senatore democratico Chuck Schumer, leader della maggioranza, e il repubblicano Mitch McConnell, leader della minoranza, la squadra di Trump e i deputati democratici che gestiscono l’impeachment – hanno poi avviato e concluso una trattativa per evitare di allungare il procedimento. (Nys)