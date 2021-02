Roma: Mollicone-De Priamo-Milani (Fd'I), chiarire immediatamente vicenda palazzo Provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci domandiamo come mai Zingaretti, all'epoca Presidente della Provincia, non sia stato iscritto nel registro degli indagati per la vicenda legata alla Provincia di Roma. Le rivelazioni di Palamara hanno dimostrato le inquietanti connessioni fra politica e giustizia e proprio la moglie del giudice Palamara, all'epoca dei fatti, svolgeva un ruolo di consulente di Zingaretti". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I il deputato Federico Mollicone, il capogruppo in Campidoglio Andrea De Priamo e il coordinatore romano Massimo Milani. "Non vorremmo che le indagini - aggiungono - fossero state svolte con parzialità. Il danno nei confronti dei contribuenti, come apprendiamo dalla stampa, ha favorito un noto gruppo imprenditoriale mentre Roma Capitale, con l'allora assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghera, aveva presentato un'offerta ben più vantaggiosa. Chiediamo immediata chiarezza sulla vicenda".(Com)