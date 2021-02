Business news: ad J.P. Morgan Aguzin verso la direzione della borsa di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione della banca d'investimento internazionale J.P. Morgan, Nicolas Aguzin, rassegnerà le dimissioni in vista della sua nomina ad amministratore delegato della borsa valori di Hong Kong. Lo riferisce "Bloomberg". L'ad di J.P. Morgan è stato scelto per guidare Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, secondo fonti anonime a conoscenza della questione citate dall'agenzia. Aguzin prenderà il posto di Charles Li, a sua volta ex dirigente di J.P. Morgan, che si è dimesso alla fine dello scorso anno dopo un decennio alla guida della borsa. Il successore di Li si troverà a gestire il crescente controllo esercitato da Pechino sul principale hub finanziario asiatico, e un boom dei titoli di aziende cinesi quotate ad Hong Kong, cui si associa un massiccio afflusso di capitale dalla Cina continentale. Secondo le indiscrezioni, il consiglio di amministrazione della borsa di Hong Kong era diviso tra la scelta di un candidato caratterizzato da familiarità con la Cina, oppure di uno con un solido background internazionale; alla fine, la scelta sarebbe caduta sul secondo profilo, e in particolare sull'ad di J.P. Morgan. Al contrario del suo predecessore, Aguzin non è originario di Hong Kong, ma è ben noto nella regione dopo aver servito come presidente e amministratore di J.P.Morgan per l'Asia-Pacifico tra il 2012 e il 2020. (Nys)