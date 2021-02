Business news: Cina, regolatori convocano Tesla in seguito a problemi segnalati dai consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari del governo cinese hanno incontrato rappresentanti della casa automobilistica statunitense Tesla, che produce veicoli elettrici, in seguito a segnalazioni da parte dei consumatori di incendi di batterie, accelerazioni impreviste e guasti negli aggiornamenti del software. L'Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato ha dichiarato in un post sui social media che i suoi funzionari, insieme a quelli del ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione, del ministero della Gestione delle emergenze, dell'Amministrazione del cyberspazio e del ministero dei Trasporti hanno incontrato Tesla "di recente", senza precisare una data. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, i funzionari hanno esortato Tesla a operare secondo le leggi cinesi e proteggere i diritti dei clienti. (Cip)