Business news: allarme social su alimenti per bambini Gerber, Nestlé assicura rispetto standard in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli articoli Gerber prodotti in Cina sono conformi agli standard di sicurezza alimentare cinesi sugli alimenti complementari per neonati e bambini. Lo ha reso noto in una dichiarazione alla stampa internazionale Nestlè, la multinazionale svizzera di alimenti e bevande di cui Gerber è una sussidiaria. Il comunicato è stato emesso dopo che sui social media cinesi durante il fine settimana è stato condiviso un avviso di un'associazione chiamata Comitato dell'industria materna e infantile della China Commercial Economy Society, secondo cui i prodotti Gerber contengono metalli tossici "in misura pericolosa". Il gruppo ha citato un recente rapporto investigativo del Congresso statunitense secondo il quale "livelli pericolosi di metalli pesanti tossici" che potrebbero causare danni neurologici sono stati trovati in alcuni alimenti per bambini, tra cui quelli di Gerber. Un portavoce della Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha spiegato che esaminando il rapporto ha osservato che gli elementi tossici sono presenti nell'ambiente ed entrano nell'approvvigionamento alimentare attraverso il suolo, l'acqua o l'aria. (Cip)