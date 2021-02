Libano: giunto a Beirut primo carico vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ha ricevuto oggi il suo primo lotto di vaccino contro il Covid-19 ottenuto grazie all’aiuto della Banca mondiale che sta monitorando la campagna vaccinale nel Paese per garantire che le dosi vadano anzitutto ai più bisognosi. Circa 28.500 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech sono giunte oggi all'aeroporto di Beirut, il primo lotto del totale di 2,1 milioni di dosi che il ministero della Salute si è assicurata dall'azienda, con arrivi previsti gradualmente durante tutto l'anno. Il programma di vaccinazione mira ad alleviare la pressione sugli ospedali, colpiti dalla crisi finanziaria in cui versa il Libano e dalle conseguenze della grande esplosione che lo scorso 4 agosto 2020 ha completamente devastato il porto di Beirut e parte della capitale. Nella sua prima operazione di finanziamento dell'acquisto di vaccini Covid-19, la Banca mondiale ha riallocato 34 milioni di dollari da un progetto sanitario esistente in Libano per aiutare il Paese a lanciare il programma di vaccinazione.(Res)