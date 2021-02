Iraq-Vaticano: Al Sadr condanna critiche a visita Papa, Francesco è il benvenuto nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 marzo, secondo giorno della visita nel Paese arabo, papa Francesco si dirigerà nella città simbolo dell’islam sciita Najaf, dove incontrerà in visita di cortesia il grande ayatollah, Ali al Sistani. Nel corso della stessa giornata, il pontefice partirà alla volta di Nassiriya, per un incontro interreligioso presso la Piana di Ur, dove è previsto un discorso del Papa. Nel pomeriggio, dopo il rientro a Baghdad, sarà la celebrazione della messa a chiudere la giornata, nella cattedrale caldea di San Giuseppe a Baghdad. Il terzo giorno della permanenza di papa Francesco in Iraq, domenica 7 marzo, prevede il trasferimento a Erbil, capoluogo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, da dove si dirigerà a Mosul, città roccaforte dello Stato islamico dal 2014 al 2017. A Mosul il Papa terrà una preghiera di suffragio per le vittime della guerra presso Hosh al Bieaa, la piazza della chiesa. Nella stessa mattinata, il pontefice si recherà in elicottero nella città assira di Qaraqosh, nella piana di Ninive dove si trasferirà nella chiesa dell'immacolata concezione per la visita alla comunità locale, a cui rivolgerà un discorso, per poi recitare la preghiera mariana dell'Angelus. Al termine, nel pomeriggio, il Papa farà ritorno a Erbil per celebrare la santa messa che presiederà nello stadio "Franso Hariri". In serata, è previsto il rientro a Baghdad, da cui Papa Francesco, lunedì mattina, ripartirà per Roma al termine della cerimonia di congedo. (segue) (irb)