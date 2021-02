Iraq-Vaticano: Al Sadr condanna critiche a visita Papa, Francesco è il benvenuto nel Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio del Papa in Iraq è altamente simbolico ed è il primo di un pontefice nel Paese. L’Iraq vanta una importante comunità cristiana tra le più antiche non solo della regione ma dell’intera cristianità. La minoranza è stata una delle più colpite dalle persecuzioni avvenute dopo la conquista della città di Mosul da parte del sedicente Stato islamico nel luglio 2014. Il gruppo estremista ha perseguitato la comunità cristiana caldea della provincia di Ninive. Durante il periodo di occupazione del movimento jihadista 200 mila cristiani sono stati costretti alla fuga nelle regioni confinanti sotto il controllo dei Peshmerga curdi. Molti di loro hanno scelto come nuova residenza la periferia di Erbil, capitale della regione autonoma del Kurdistan, dove hanno creato propri campi. Circa 15 anni fa i cristiani in Iraq erano circa 1,5 milioni, concentrati soprattutto nella Piana di Ninive, nella provincia di Mosul, mentre oggi si sarebbero ridotti a circa 300 mila di cui due terzi rifugiati nel Kurdistan iracheno. (irb)