Usa: impeachment, Trump assolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato assolto nel procedimento di impeachment in cui è stato accusato di aver istigato l’assalto al Campidoglio, a Washington, del 6 gennaio scorso, due settimane prima della fine del suo mandato. Il Senato si è espresso con 57 voti a favore della condanna e 43 a favore dell’assoluzione. Oltre ai 50 senatori democratici hanno votato per la colpevolezza anche sette repubblicani, ma non è stata raggiunta la maggioranza qualificata di 67. È la seconda volta che Trump viene messo in stato d’accusa e assolto. (Nys)