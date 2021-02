Business news: Cina, indice prezzi alla produzione in aumento dello 0,3 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) della Cina è aumentato dello 0,3 per cento su base annua a gennaio, dopo il calo dello 0,4 per cento nel dicembre 2020. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). "I prezzi dei mezzi di produzione sono aumentati dello 0,5 per cento su base annua, rispetto a un calo dello 0,5 per cento in dicembre", ha spiegato Dong Lijuan, statistico Nbs. Dong ha sottolineato che il Ppi per il settore della fusione e laminazione dei metalli ferrosi è aumentato del 9,9 per cento su base annua a gennaio. "Tuttavia, il Ppi per l'industria dell'estrazione di petrolio e gas naturale è diminuito del 21,9 per cento. Nel confronto mensile, a causa del miglioramento della domanda interna, i prezzi delle principali materie prime internazionali, come il petrolio greggio e il minerale di ferro, hanno continuato a salire, spingendo il Ppi a salire dell'uno per cento", ha affermato Dong. Lo statistico ha sottolineato che le basse temperature all'inizio di quest'anno, insieme alla crescita costante della produzione industriale, la domanda di riscaldamento residenziale ed elettricità industriale è aumentata in modo significativo, facendo aumentare i prezzi nell'industria dell'estrazione del carbone e del lavaggio del 6,4 per cento. "La domanda di riscaldamento ha anche spinto la produzione di gas e i prezzi di fornitura a salire del 3,9 per cento", ha detto Dong. (Cip)