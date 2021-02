Business news: India, a marzo la quarta edizione di Indus Food

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma il 20 e il 21 marzo, nel centro fieristico India Expo Centre & Mart di Greater Noida, la quarta edizione del salone del cibo e delle bevande Indus Food, il più importante dell’Asia meridionale. L’organizzazione ha messo a punto un protocollo di sicurezza per consentire lo svolgimento dell’evento in presenza nonostante la pandemia di coronavirus. Si tratta, in realtà, di un doppio appuntamento per addetti ai lavori: Indus Food F&B (Food & Beverage) e Indus Food Tech, che insieme offrono una vetrina di prodotti, processi, servizi e tecnologie dell’industria alimentare e degli imballaggi e una piattaforma per l’incontro tra venditori e acquirenti. All’esposizione si affiancano seminari e momenti di confronto, scambio di esperienze e networking. (Inn)