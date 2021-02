Kosovo: elezioni domenica, il Movimento Vetevendosje sfida i partiti tradizionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo torna nuovamente ad elezioni parlamentari anticipate questa domenica, a meno di un anno e mezzo dal voto dell’ottobre 2019. Le seste elezioni in quasi 13 anni di indipendenza sono tuttavia uno snodo fondamentale per il Paese balcanico in quanto è in gioco una doppia partita: oltre al governo, infatti, il voto di domenica 14 febbraio è decisivo anche per la definizione dei futuri equilibri per eleggere il nuovo presidente della repubblica. La contesa elettorale è sintetizzabile in uno scontro tra nuove forze politiche in ascesa e vecchi partiti tradizionali: almeno questa è la visione propugnata dal Movimento Vetevendosje di Albin Kurti, partito della sinistra nazionalista, che a differenza del 2019 in queste elezioni corre insieme alla presidente ad interim Vjosa Osmani. Se già nelle ultime elezioni il Vetevendosje era risultato primo partito in Kosovo, con quasi il 27 per cento dei consensi, i voti per il partito dell'ex premier Kurti sembrano destinati ad aumentare domenica proprio grazie all’apporto della 38enne Osmani. (segue) (Alt)