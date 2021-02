Spagna: Catalogna, clima molto sereno alla vigilia del voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi danno in leggero vantaggio il candidato dal Partito socialista catalano (Psc), Salvador Illa, ex ministro della Salute voluto dal primo ministro, Pedro Sanchez, per rompere il fronte indipendentista che aspira a superare il 50 per cento dei voti per assumere il pieno controllo della Generalitat per rilanciare il processo di autodeterminazione. Tuttavia, Illa non avrebbe il numero di seggi sufficiente per poter formare un esecutivo monocolore a trazione socialista senza una coalizione con i nazionalisti catalani che nei giorni scorsi hanno sottoscritto un documento con il quale si impegnano a non concordare "in nessun caso" un governo con il Psc "qualunque" sia il dato che "emergerà dalle urne". Secondo diversi analisti politici spagnoli questo rende molto difficile ipotizzare quali scenari possano aprirsi in caso di una vittoria dei socialisti senza una tentativo di mediazione almeno da parte di Sinistra repubblicana di Catalogna che negli ultimi mesi ha aperto al Congresso dei deputati di Madrid una "finestra" di dialogo con il governo. (Spm)