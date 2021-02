Egitto-Tunisia: Libia e rapporti bilaterali al centro conversazione ministri Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo tunisino Othman Jerandi, incentrata sui temi della cooperazione bilaterale e sui principali dossier regionali, in particolare la crisi in Libia. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. I due responsabili della diplomazia hanno ribadito la volontà di rafforzare i rapporti bilaterali e attivare i quadri di cooperazione il prima possibile. Oltre alle relazioni tra Egitto e Tunisia, Shoukry e Jerandi hanno discusso anche dei principali dossier regionali, confermando la necessità di proseguire gli sforzi per porre fine alla crisi in Libia e lavorare in seno alla Lega araba per raggiungere una soluzione equa e globale per la causa palestinese.(Cae)