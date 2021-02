Iran: presidente Rohani avverte sul rischio di una quarta ondata di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha lanciato oggi l’avvertimento sul rischio di una quarta ondata di Covid-19 nel Paese, mentre in alcune parti dell’Iran si registra un aumento dei contagi. "Questo è un avvertimento per tutti noi", ha dichiarato Rohani in un discorso televisivo. Il presidente ha sottolineato che alcune città nella provincia sud-occidentale del Khuzestan sono entrate in zona rossa - il più alto per il livello di rischio - dopo settimane di bassi livelli di allerta in tutto il Paese. “Questo significa l'inizio di una possibile quarta ondata. Dobbiamo essere tutti vigili per evitare che ciò accada ", ha aggiunto Rohani. Il Paese di oltre 80 milioni di persone ha registrato dal primo caso di Covid-19 nel febbraio 2020 circa 59 mila morti e 1,5 milioni di contagi che hanno reso l’Iran il Paese più colpito del Medio Oriente. Le osservazioni di Rohani giungono dopo che l’Iran ha ricevuto ieri 100.000 dosi del vaccino russo Sputnik V. Come osservato dal portavoce del ministero della Salute, Kianoush Jahanpour, il carico è giunto a destinazione prima del previsto.(Res)