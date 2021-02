Business news: Cina, Volkswagen decisa a sviluppare auto volanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani del conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen per sviluppare un'auto volante diventano sempre più concreti. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Volkswagen Group China ha comunicato che sta lavorando a tale scopo. “Al di là della guida autonoma, il concetto di mobilità verticale potrebbe essere un passo successivo per guidare il nostro approccio alla mobilità nel futuro, specialmente nel mercato cinese”, ha reso noto la società. Volkswagen sta, dunque, valutando progetti e partner per un auto volante in uno studio di fattibilità. L'obiettivo del gruppo è sviluppare “una sorta di drone” per aprire il mercato della mobilità verticale, ha affermato Stephan Woellenstein, amministratore delegato di Volkswagen China. Il dirigente ha, quindi, descritto la sua esperienza su un auto volante in prova presso un'azienda con cui Volkswagen è “in trattative”. In particolare, Woellerstein ha dichiarato: “Non hai un joystick, devi fare affidamento sul fatto che il personale del centro di controllo non faccia sciocchezze. Sensazione interessante, ma di tensione”. (Geb)