Covid: Usa, consigliere Sicurezza Sullivan chiede alla Cina di fornire tutti i dati

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha espresso “profonda preoccupazione” per i resoconti della stampa sulla missione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Cina per indagare sulle origini del coronavirus. In una dichiarazione alla stampa di questa mattina Sullivan ha detto che l’amministrazione di cui fa parte è preoccupata “per il modo con cui sono stati comunicati i primi risultati dell’indagine sulla Covid-19 e gli interrogativi sul processo seguito per conseguirli”. “È imperativo che questo rapporto sia indipendente, con gli esperti liberi da interventi o alterazioni da parte del governo cinese. Per comprendere meglio questa pandemia e prepararci per la prossima, la Cina deve rendere disponibili i suoi dati dai primissimi giorni dell’epidemia”, ha affermato. Sullivan ha ricordato che il presidente, Joe Biden, all’inizio del suo mandato ha revocato la decisione del predecessore, Donald Trump, di uscire dall’Organizzazione mondiale della sanità, ma ha aggiunto che “impegnarsi di nuovo nell’Oms vuol dire anche mantenerlo ai suoi standard più elevati” e che proteggerne la credibilità è essenziale in questo momento critico. (segue) (Nys)