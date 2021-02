Russia: “The Independent” si scusa con Abramovich, “accuse infondate”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano britannico “The Independent” si è scusato con il miliardario russo Roman Abramovich per averlo accusato ingiustamente di reati finanziari e per aver chiesto sanzioni contro di lui. Nella sua edizione odierna il quotidiano ha affermato di aver "riportato in modo errato" le affermazioni fatte da un assistente dell’attivista dell’opposizione russo Aleksej Navalnyj in un articolo pubblicato lo scorso 6 febbraio, sostenendo che Abramovich fosse il “custode di fondi illegali della leadership russa” e che pertanto dovesse essere sanzionato. “ ‘The Independent’ precisa che Abramovich non è un 'portaborse' del presidente (Vladimir) Putin e che non intendeva sostenere che (Abramovich) debba essere soggetto a sanzioni punitive. Notiamo che i rappresentanti di Abramovich hanno dichiarato pubblicamente che non vi è alcun fondamento per tali affermazioni. Siamo lieti di chiarire questo punto e ci scusiamo con il signor Abramovich per qualsiasi malinteso”, si legge nell’articolo di rettifica delle accuse. Il quotidiano si è quindi impegnato a coprire le spese legali di Abramovich, nonché a fare una donazione a un ente di beneficenza di sua scelta. Abramovich, noto a Londra per essere proprietario del Chelsea Football Club, è al 113mo posto nella lista dei miliardari di Forbes 2020, con un patrimonio netto che supera gli 11,3 miliardi di dollari. (Rel)