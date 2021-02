Egitto: Canale di Suez registra record di entrate giornaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canale di Suez ha raggiunto il record di entrate dopo aver raggiunto ieri i 24,7 milioni di dollari, il valore più alto dall’esplosione della pandemia di Covid-19. Lo riferisce una nota dell’Autorità per il Canale di Suez (Sca). La via d’acqua ha assistito al di circa 72 navi in entrambe le direzioni con una stazza netta fino a 5,3 mln di tonnellate, il quinto tonnellaggio giornaliero più alto dall'inizio del 2020. Nell'agosto 2015, l'Egitto ha inaugurato un canale di bypass che ha contribuito a raddoppiare la capacità del Canale di Suez da 49 a 97 navi al giorno.(Cae)