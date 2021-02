Ama: Palumbo (Pd), da Ziantoni scuse goffe e isteriche, offende istituzioni e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con stupore che oggi, a diversi giorni dalle due sedute di commissione Trasparenza convocate sulla preoccupante situazione finanziaria di Ama e sulla gestione dei rifiuti non domestici, l'assessore Ziantoni replica piccata cercando di giustificare goffamente la sua reiterata assenza alle occasioni di confronto che le avevamo offerto. C'è da immaginare, visti i tempi di reazione dell'assessore, che alla prossima seduta di commissione sarà lei stessa a chiederci notizie sui bilanci dell'Ama". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale, Marco Palumbo (Pd). "Mi preme ricordare a Ziantoni - spiega - che le commissioni consiliari, lungi dal voler dettare l'agenda della Giunta capitolina, costituiscono, a norma di Statuto e Regolamento, il principale luogo di dibattito e confronto sulle tematiche della città - sottolinea Palumbo - Con le sue parole, l'assessore all'Ambiente dimostra di non avere a cuore né il naturale funzionamento delle istituzioni democratiche né tantomeno i suoi obblighi di comunicazione alle parti politiche relativamente all'attuazione degli indirizzi da parte della Giunta. E ancora, con le sue affermazioni isteriche e tardive Ziantoni non solo ha offeso i membri della commissione Trasparenza che attendevano chiarimenti sulla gestione rifiuti, ma ha anche fatto involontariamente sapere che la sua agenda è fitta di impegni al punto tale da rendere impossibile l'assolvimento dei suoi obblighi di rendicontazione verso le forze politiche capitoline. Dovremmo dare dunque per scontato che, sul fronte rifiuti, considerato questo instancabile lavoro, sia tutto meravigliosamente funzionante. Peccato che città dimostri esattamente il contrario". Dunque, conclude l'esponente dem, "consigliamo all'assessore all'Ambiente di nutrire un maggiore rispetto sia per i consiglieri sia per le commissioni e di mostrare una maggiore umiltà nel rivolgersi a chi ha richiesto più volte suoi chiarimenti senza avere il minimo riscontro. La commissione Trasparenza ha invitato Ziantoni ben tre volte nell'ultimo mese e ha sistematicamente dovuto registrare la sua assenza. Anche in mancanza di invito ufficiale, l'assessore dovrebbe ben sapere che le convocazioni sono pubbliche ed è buona prassi partecipare alle sedute di propria competenza senza dover essere pregati in ginocchio. Ma forse la folle agenda di Ziantoni non contempla impegni sul fronte del dialogo istituzionale. In conclusione, mi preme sottolineare che le prerogative della commissione Trasparenza non sono certo quelle di dare indirizzo alla Giunta o dettare l'agenda, bensì quelle di esercitare il controllo sulle attività degli assessori. Cosa che continueremo a fare con convinzione e perseveranza".(Com)