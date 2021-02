Spagna: Catalogna, clima molto sereno alla vigilia del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vigilia delle elezioni a Barcellona si è svolta in un clima di estrema serenità. Complice anche la giornata soleggiata, numerose famiglie hanno deciso di trascorrere la giornata passeggiando per Las Ramblas, emblematica passerella pedonale simbolo di Barcellona, che si snoda tra piazza Catalogna e il centro nevralgico della città, caratterizzata da numerosi negozi, bar e ristoranti. Mentre, soprattutto i più giovani hanno gremito il grande parco de la Ciudadela a pochi passi dall'arco di trionfo. Per le strade pochissime bandiere catalane o raduni di militanti dei vari partiti dovuto, principalmente, al silenzio elettorale. Le misure restrittive in vigore, che prevedono la chiusura al pubblico di bar e ristoranti alle 16 (eccetto per l'asporto), non hanno scoraggiato i cittadini a passare alcune ore all'aria aperta in attesa del voto di domani sarà decisivo per capire quale sarà il futuro della Catalogna e del processo di autodeterminazione che ha decenni è il nodo centrale di ogni campagna elettorale. (segue) (Spm)