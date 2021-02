Spagna: clima molto sereno alla vigilia delle elezioni in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vigilia delle elezioni a Barcellona si è svolta in un clima di estrema serenità. Complice anche la giornata soleggiata, numerose famiglie hanno deciso di trascorrere la giornata passeggiando per Las Ramblas, emblematica passerella pedonale simbolo di Barcellona, che si snoda tra piazza Catalogna e il centro nevralgico della città, caratterizzata da numerosi negozi, bar e ristoranti. Mentre, soprattutto i più giovani hanno gremito il grande parco de la Ciudadela a pochi passi dall'arco di trionfo. Per le strade pochissime bandiere catalane o raduni di militanti dei vari partiti dovuto, principalmente, al silenzio elettorale. Le misure restrittive in vigore, che prevedono la chiusura al pubblico di bar e ristoranti alle 16 (eccetto per l'asporto), non hanno scoraggiato i cittadini a passare alcune ore all'aria aperta in attesa del voto di domani sarà decisivo per capire quale sarà il futuro della Catalogna e del processo di autodeterminazione che ha decenni è il nodo centrale di ogni campagna elettorale.I sondaggi danno in leggero vantaggio il candidato dal Partito socialista catalano (Psc), Salvador Illa, ex ministro della Salute voluto dal primo ministro, Pedro Sanchez, per rompere il fronte indipendentista che aspira a superare il 50 per cento dei voti per assumere il pieno controllo della Generalitat per rilanciare il processo di autodeterminazione. Tuttavia, Illa non avrebbe il numero di seggi sufficiente per poter formare un esecutivo monocolore a trazione socialista senza una coalizione con i nazionalisti catalani che nei giorni scorsi hanno sottoscritto un documento con il quale si impegnano a non concordare "in nessun caso" un governo con il Psc "qualunque" sia il dato che "emergerà dalle urne". Secondo diversi analisti politici spagnoli questo rende molto difficile ipotizzare quali scenari possano aprirsi in caso di una vittoria dei socialisti senza una tentativo di mediazione almeno da parte di Sinistra repubblicana di Catalogna che negli ultimi mesi ha aperto al Congresso dei deputati di Madrid una "finestra" di dialogo con il governo. (Spm)