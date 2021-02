Kosovo: visioni divergenti tra partiti Vetevendosje e Ldk su ambasciata a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione degli accordi di Washington sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Pristina e Belgrado entra nella campagna elettorale in Kosovo, dividendo Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk). Durante un dibattito a conclusione della campagna elettorale per il voto di domenica, organizzato dal portale d'informazione "Birn", i rappresentanti di Vetevendosje e Ldk hanno espresso visioni divergenti sul tema. In particolare oggetto di confronto è stata la controversa decisione da parte del governo uscente di Pristina di aprire a Gerusalemme l'ambasciata del Kosovo in Israele, un passo possibile dopo il reciproco riconoscimento dei due Stati previsto dall'accordo raggiunto lo scorso settembre alla Casa Bianca. L'ex vice ministro degli Esteri Valon Murtezaj, esponente dell'Ldk, ha affermato che il prossimo governo dovrebbe rispettare i termini dell'accordo, incluso quella sull'apertura dell'ambasciata kosovara a Gerusalemme. "Sono sicuro che questo non sarà mai una questione seria tra Kosovo e Unione europea", ha affermato. Dall'altra parte l'esponente del Vetevendosje Haki Abazi ha osservato che non si possono escludere tutti gli scenari. A suo modo di vedere, infatti, spetterà al nuovo governo rivalutare la questione coordinandosi con l'Ue "per ogni futura decisione". "E' una questione complessa che deve essere discussa a livello diplomatico, anche perché la posizione dell'Ue su dove collocare l'ambasciata è molto importante", ha dichiarato Abazi. Secondo l'esponente del Vetevendosje, il probabile futuro premier kosovaro Albin Kurti (leader del suo partito) dovrebbe sedersi allo stesso tavolo con gli esecutivi di Israele e Ue "per trovare una soluzione a questo nodo che è stato creato irragionevolmente dal precedente governo". (segue) (Alt)