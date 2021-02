Usa: stampa, leader minoranza Senato McConnell intenzionato a votare assoluzione Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto su un singolo articolo della messa in stato di accusa, l’incitamento all’insurrezione, era previsto per oggi, ma in apertura della quinta giornata del procedimento il Senato ha votato a maggioranza a favore della citazione di testimoni, allungando così i tempi. I senatori si sono espressi con 55 voti favorevoli e 45 contrari. Cinque repubblicani si sono uniti ai democratici nell’approvare la mozione: Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse e Lindsey Graham. Quest’ultimo, rappresentante della Carolina del Sud molto vicino a Trump, ha cambiato il suo voto all’ultimo momento. (Nys)