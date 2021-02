Roma: Italia viva, a piazza Scotti nel XII Municipio il tripudio dell'incompetenza a cinque stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che abbiamo visto stamattina a piazza Scotti è il tripudio dell'incompetenza targata 5 stelle. Un disastro immane da tutti i punti di vista: lo stravolgimento totale e insensato della viabilità, l'assenza di confronto con i commercianti e i cittadini, la mancanza di visione e progettualità sono le caratteristiche dell'assurdo progetto di riqualificazione di piazza Carlo Alberto Scotti nel quartiere di Monteverde nel XII Municipio governato dall'amministrazione grillina". Così in una nota Francesca Leoncini, Rita Lattanzi, Ettore Luttazi e Carlo Famiglietti del coordinamento cittadino di Italia Viva Roma che hanno incontrato i commercianti e alcuni residenti insieme alla coordinatrice del XII Municipio Patrizia Di Carlo. "Ci chiediamo come si possa immaginare di riqualificare un'area ad alta densità abitativa e commerciale tagliando parcheggi e compromettendo gravemente la viabilità dell'intero quadrante senza confrontarsi con chi ci vive e vi lavora quotidianamente e soprattutto come sia possibile che un progetto del genere possa aver ricevuto dei pareri di fattibilità positivi. Su questo aspetto siamo decisi ad andare a fondo con tutti gli strumenti possibili e a fare luce per andare incontro alle esigenze di cittadini e commercianti", concludono. (Com)