Spagna: elezioni in Catalogna, autorità locali assicurano agibilità di tutti i seggi

- I seggi elettorali per le elezioni parlamentari in Catalogna saranno tutti agibili. Lo ha assicurato oggi il consigliere per le relazioni esterne della Catalogna, Bernat Solé. “Con i dati che ci hanno fornito i consigli comunali, la costituzione dei seggi elettorali in tutta la Catalogna non è in pericolo. Il 99,9 per cento dei tavoli ha un numero di membri sufficiente per essere costituito senza problemi, il restante 0,1 per cento appartiene a comuni che non ci hanno fornito i dati ma con i sostituti non ci saranno problemi ad allestire i tavoli interessati”, ha detto Solé nel corso di una conferenza stampa. “Siamo preparati agli incidenti ma oggi sappiamo che tutti i seggi possono essere allestiti con la possibilità che i sostituti possano essere trasferiti ad altri tavoli che non sono i loro”, ha aggiunto Solé, sottolineando che 284.706 elettori hanno chiesto di votare per posta, ovvero il 350 per cento in più rispetto alle ultime elezioni del 2017. Di questi, 265.647 persone hanno già votato giovedì. Il consigliere ha sottolineato che queste elezioni rappresentano un record in termini di numero di seggi elettorali (2.763). Solé ha quindi assicurato che tutte le scuole che ospiteranno le operazioni di voto "saranno al sicuro" e che tutte disporranno degli strumenti adeguati per garantire la sicurezza degli elettori e dei membri dei seggi elettorali, precisando che sono già arrivati i dispositivi di protezione individuale che saranno utilizzati dai funzionari. “Chiediamo di esercitare il diritto di voto in modo rispettoso e seguendo le indicazioni. Inoltre, consigliamo di farlo in fasce: dalle 9 alle 12 per i gruppi a rischio, dalle 12alle 19 per il resto degli elettori e dalle 19 alle 20 per le persone positive al Covid o i loro stretti contatti”, ha detto. Per quanto riguarda i test antigenici, Solé ha fatto sapere che da martedì a oggi sono state testate 29.687 persone, vale a dire il 50 per cento del personale, di cui lo 0,38 per cento è risultato positivo. Le operazioni di voto inizieranno alle 9 del mattino e si concluderanno alle 20. Sarà consentito esercitare il diritto di voto anche ai 16 mila cittadini attualmente positivi al Covid-19 e a 70 mila in quarantena per essere entrati in contatto con persone positive. (Spm)