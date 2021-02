Governo: in Cdm Draghi ringrazia Mattarella, Garofoli giura come sottosegretario alla presidenza del Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso del primo Consiglio dei ministri odierno, ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai ministri e ha formulato la proposta di nomina a sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Roberto Garofoli, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo: il Consiglio ha condiviso la proposta e il sottosegretario Garofoli ha quindi prestato giuramento e assunto le proprie funzioni. Lo riferisce un comunicato di Palazzo Chigi, secondo cui il premier ha aperto il Cdm con un sentito ringraziamento al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente Draghi ha, altresì, conferito ai ministri senza portafoglio i seguenti incarichi specifici: per i rapporti con il Parlamento a Federico D'Incà; per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, a Vittorio Colao; per la Pubblica amministrazione a Renato Brunetta; per gli Affari regionali e le autonomie a Mariastella Gelmini; per il Sud e la coesione territoriale a Mara Carfagna; per le Politiche giovanili a Fabiana Dadone; per le Pari opportunità e la famiglia a Elena Bonetti; per le Disabilità a Erika Stefani; per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo a Massimo Garavaglia. (Rin)