Milano: De Corato (Fd'), a San Donato necessario chiudere sottopassaggio per prevenire spaccio droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il Questore di Milano per aver emanato altri 22 provvedimenti per allontanare soggetti pregiudicati che frequentavano la stazione ferroviaria di San Donato Milanese e le aree limitrofe al cosiddetto 'Boschetto di Rogoredo', per procurarsi e consumare sostanze stupefacenti. Già ne erano stati emessi 46 nelle scorse settimane con ottimi risultati. Dopo la mia denuncia e il flash mob di Fdi l'attenzione sulla zona antistante la stazione, diventata luogo di degrado e spaccio, è alta. Bisogna intervenire, inoltre, per far chiudere il sottopassaggio". Lo dichiara in una nota l'ex vicesindaco di Milano ed assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato a margine dei nuovi provvedimenti emessi dal Questore di Milano per allontanare soggetti pregiudicati dalla zona della stazione di San Donato Milanese. (com)