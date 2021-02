Giappone: sisma, 30 feriti e un milione di case senza elettricità in prefetture Miyagi e Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 30 persone sono rimaste ferite nelle prefetture di Myagi e Fukushima, in seguito al terremoto di magnitudo 7.1 rilevato oggi poco dopo le 23 (ora locale) al largo della costa orientale di Honshu, la più grande delle Isole del Giappone. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”. Il portavoce capo del governo, Katsunobu Kato, ha reso noto che circa 950 mila abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Il primo ministro, Yoshihide Suga, è nel suo ufficio ed è stata formata una task force per un rapido accertamento dei danni e l’invio dei soccorsi necessari. L’epicentro, secondo l’Agenzia meteorologica del Giappone (Jma), è stato localizzato a una profondità di 60 chilometri al largo della costa della prefettura di Fukushima, colpita nel 2011 dal violento tsunami che causò il disastro nucleare nella centrale di Daiichi di Tokyo Electric Power Company (Tepco). L’Agenzia meteorologica ha comunicato che non c’è un allarme tsunami, ma si attende un lieve cambiamento nel livello del mare. Tepco ha dichiarato di non aver riscontrato anomalie negli impianti nucleari. La scossa è stata avvertita anche a Tokyo.(Git)