Afghanistan: talebani lanciano avvertimento alla Nato su prolungamento presenza nel Paese

- Il movimento estremista islamico dei talebani ha messo in guardia la Nato contro un eventuale prolungamento della presenza in Afghanistan. In una nota, i talebani hanno voluto inviare un messaggio in occasione della riunione ministeriale della Nato che si terrà dal 17 al 18 febbraio prossimo. "Il nostro messaggio per la riunione dei ministri della Nato è che il prolungamento dell'occupazione e della guerra non è né nel vostro interesse, né nell'interesse del vostro popolo e del nostro", hanno riferito i talebani. "Chiunque cerchi di prolungare le guerre e l'occupazione sarà ritenuto responsabile come lo è stato negli ultimi due decenni", ha aggiunto il gruppo. Gli alleati degli Stati Uniti nella Nato dovrebbero decidere la prossima settimana se le loro 10 mila truppe si ritireranno con le forze statunitensi o se proseguiranno il loro impegno nella missione di addestramento delle forze di sicurezza afgane nell’ambito dell’operazione “Resolute Support”. (segue) (Res)